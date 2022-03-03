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    Російські окупанти ракетами потопили панамське судно

    Судна було вражено ракетою ВМС російської федерації та затонуло за 12-мильною зоною - Російські окупанти ракетами потопили панамське судно
    Судна було вражено ракетою ВМС російської федерації та затонуло за 12-мильною зоною
    фото з відкритих джерел

    Українські рятувальники врятували шестеро моряків, які перебували на судні

    КП «Морська пошуково-рятувальна служба» врятувала екіпаж торгового судна Helt, яке російські окупанти підбили та потопили ракетами. Про це повідомили в Мінінфраструктури України.

    «Шестеро моряків, які перебували на судні наразі знайдені і перебувають на борту рятувального судна SAR 01. Стан здоров'я всіх членів екіпажу задовільний», – йдеться в повідомленні.

    Наразі рятувальний катер повертається до порту Чорноморськ.

    Відомо, теплоход Helt 3 березня був обстріляний російськими окупантами, внаслідок чого отримав пробоїну нижче ватерлінії. Останній доклад з судна був о 12:18, після цього зв'язок пропав з радарів.

    До слова, російські військові завдали декілька ракетних ударів по судну у порту Ольвія, яке перебуває під прапором Бангладешу. Наразі на судні пожежа, на її ліквідацію було відправлено два буксири.

    Як повідомлялось, в Україні загиблих російських солдатів почали ховати у братських могилах, оскільки Росія відмовилась забирати їхні тіла.

    Теги: пожежа Росія окупанти військові рятувальники
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    Російські окупанти ракетами потопили панамське судно