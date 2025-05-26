У Рівному вандали понівечили могилу військового й журналіста Давидюка

Вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків

У Рівному, на кладовищі в мікрорайоні Грабник, невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка. Про це повідомив депутат і військовий Сергій Кондрачук, інформує «Главком».

Як зазначив Кондрачук, протягом останньої ночі вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків. Також раніше мати загиблого Людмила виявила, що після Великодня з-поміж могильних флагштоків було зламано один і викрадено червоно-чорний прапор.

фото: Сергій Кондрачук/Facebook

«А цієї чи минулої доби якісь чорти, по-іншому не назвеш, побили одну з лампадок, викрали світильник для лампадки та 6 світильних ліхтариків. До честі працівників поліції, котрі прибули за викликом мами Тараса, вони придбали та одразу принесли лампадки (хоч і не такі, що викрали; не розібралися). Але ж тут мова не про відшкодувати вкрадене та зламане… Мова про те, що серед нас продовжують жити нелюди, котрі дозволяють собі оскверняти могили полеглих Героїв», – йдеться у дописі.

Тарас Давидюк загинув на околицях села Роботине в Запорізькій області фото: Горинь.інфо

Нагадаємо, що 3 листопада 2023 року на фронті загинув засновник і головний редактор рівненського видання Тарас Давидюк. Він загинув на околицях села Роботине в Запорізькій області. Журналісту було 37 років.