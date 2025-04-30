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У Рівному біля смітника знайдено тіло немовляти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Рівному біля смітника знайдено тіло немовляти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Правоохоронці вже розшукали матір дитини, тіло якої знайшли на смітнику

Жителька Рівного знайшла біля смітників тіло немовляти. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

«Про знайдену на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників новонароджену дитину без ознак життя до поліції сьогодні, 29 квітня, близько 02:10 повідомила 62-річна місцева жителька», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці вже розшукали жінку, яка народила дівчинку. 

Відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Тіло немовляти відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точного часу смерті.

Тривають слідчі дії. Обставини встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у селі Вишнівці в Тернопільській області неподалік лікарні знайшли новонародженого хлопчика. Дитину виявили випадкові перехожі. 

Під час першого огляду медики виявили в хлопчика ознаки переохолодження та доставили його до обласної дитячої лікарні. Зараз дитина перебуває в реанімації, але, за попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

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Теги: немовля вбивство дитина Рівне

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