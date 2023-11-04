На фронті загинув журналіст Тарас Давидюк

На початку повномасштабного вторгнення РФ Тарас Давидюк пішов на фронт

Засновник видання «Горинь.інфо» загинув на околицях села Роботине в Запорізькій області

На фронті загинув засновник і головний редактор рівненського видання Тарас Давидюк. Про це повідомляє «Горинь.інфо».

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«Тарас добре відомий усій патріотичній спільноті Рівненщини, адже ще зі студентських років був активним в різних патріотичних організаціях. З 2002 року у громадському русі. Був членом «Молодого Руху». У 2005-2012 роках – голова обласної організації і член Центрального Проводу «Молодіжного Націоналістичного Конгресу». Був також голою рівненської обласної організації «Активна молодь»», – йдеться в повідомленні.

Тарас Давидюк закінчив Острозьку академію, за освітою він політолог. А за покликанням, як пишуть про нього колеги, – учитель історії та журналіст.

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Узимку 2013-2014 років років Давидюк був добровольцем 15-ї «МНК-івської», відтак і 14-ої «пластової» сотні Самооборони Майдану. З початком російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні «Гарпун», а згодом в одному з окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ. Додому повернувся навесні 2019 року. Тоді й почало роботу видання «Горинь.інфо».

На початку повномасштабного вторгнення РФ Тарас Давидюк пішов на фронт, останні місяці воював у 14-му окремому полку, разом зі своїми побратимами ще з «Гарпуна».

«29 вересня цього року Тарас заручився із київською пластункою Тетяною Лущенко. І знову на фронт. Він був закоханим у гори, а ще був надзвичайним правдолюбом. Чесний, впертий та вірний своїм словам і Батьківщині, яку захищав», – розповіли в «Горинь.інфо».

Тарас Давидюк загинув на околицях села Роботине в Запорізькій області. Журналісту було 37 років.

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