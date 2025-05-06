Майже половина антипаркувальних стовпчиків у Києві викрадена або пошкоджена

З початку року в столиці змонтовано 3 415 обмежувальних стовпчиків у всіх районах міста

Пошкодження або самовільне вилучення цих елементів не лише створює ризики для містян, а й завдає шкоди міському бюджету

У Києві, де активно встановлюються антипаркувальні стовпчики для запобігання заїзду транспорту на тротуари та пішохідні переходи, зафіксовано численні випадки їхнього пошкодження та викрадення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Повідомляється, що з початку року в столиці вже змонтовано 3 415 обмежувальних стовпчиків у всіх районах міста. Найбільше їх встановлено у Голосіївському (667 од.), Оболонському (464 од.) та Шевченківському (431 од.) районах. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки пішоходів, зокрема маломобільних груп населення.

Однак, комунальні служби констатують, що вже зафіксовано пошкодження та викрадення 1 578 антипаркувальних стовпчиків. У Департаменті наголошують, що кожен такий стовпчик відіграє важливу роль у забезпеченні безпечного руху та впорядкуванні паркування. Їхнє пошкодження або зникнення не лише створює небезпеку для киян, а й завдає збитків міському бюджету.

Працівники комунальних підприємств фіксують усі випадки вандалізму та передають відповідні заяви до правоохоронних органів. Водночас Департамент транспортної інфраструктури звертається до мешканців столиці з проханням бути свідомими та повідомляти про випадки пошкодження або спроби демонтажу стовпчиків за номером «102» або до центральної диспетчерської «Київавтодору» за телефоном (044) 284-74-19.

Нагадаємо, «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».