У роботі банківського додатку «Приват24» стався збій

Ввечері 18 листопада банківський додаток Приват працював некоректно

18 листопада ввечері спостерігався збій у роботі мобільного застосунку Приват24, а також виникають проблеми із сайтом Приват24.

Про це повідомляє Главком.

Користувачі скаржаться, що не можуть увійти в Приват24 ані через телефон, ані через ноутбук або ПК.

При цьому при спробі входу до свого облікового запису на сайті видає помилку «Авторизація відхилена».

Поки що офіційної причини, чому стався збій, у «ПриватБанку» не називають. Але користувачі пишуть, що проводяться регламентні роботи.

Станом на 01:00, 19 листопада робота додатку відновлена, вхід проводиться вільно.

До слова, Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу на Приватбанк. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нагадаємо, 7 жовтня 2024 наглядова рада Приватбанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку.

Раніше у ніч проти 20 жовтня державний Приватбанк проводив регламентні роботи у застосунку «Приват24». Сервіси були на паузі до 07:00.