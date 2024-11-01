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Міноборони прокоментувало збій у «Резерв+»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міноборони прокоментувало збій у «Резерв+»
Користувачі застосунку помітили збій у «Резерв+»
фото з відкритих джерел

Катерина Черногоренко: Протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено

Сьогодні користувачі застосунку помітили збій у «Резерв+», до цього призвела проблема при тестуванні. Про це йдеться у заяві заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

«Друзі, невеликий технічний збій у застосунку Резерв+. Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID», – пояснила Черногоренко.

За її словами, протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони. Як зазначає Міноборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – понад 4 тис. Як зазначає пресслужба оборонного відомства, для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

Також  у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

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Теги: Міноборони мобілізація

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