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Приватбанк обрав нового голову правління: що про нього відомо

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Приватбанк обрав нового голову правління: що про нього відомо
Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях
фото: з відкритих джерел

Мікаел Бьоркнерт замінить на посту Герхарда Бьоша

7 жовтня 2024 наглядова рада Приватбанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. Про це повідомляє пресслужба банку.  

«Наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. Це рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону», – ідеться у повідомленні.

Що відомо про Мікаеля Бьоркнерта 

Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

У Swedbank пан Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу. Він також знаний на міжнародному рівні експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових банків зі стратегічних питань.

Перед тим, як приєднатися до Swedbank, він обіймав посаду голови Ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напрямку міжнародних транзакцій у банку SEB (Естонія), члена Ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції). 

У ПриватБанку пан Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, завдяки чому банк залишатиметься надійним партнером, якому довіряють понад 18 мільйонів клієнтів.

У своєму першому коментарі в якості кандидата на посаду голови Правління Мікаель Бьоркнерт сказав: «Для мене велика честь стати частиною ПриватБанку та його виняткової команди. Банк продемонстрував надзвичайну стійкість, і я з нетерпінням очікую можливості продовжувати його традиції, в основі яких лежать довіра, інновації та служіння українському народу. Разом із талановитими співробітниками та за підтримки Наглядової ради ми працюватимемо над забезпеченням стійкої цінності для всіх стейкхолдерів».

Мікаел Бьоркнерт замінить на посту Герхарда Бьоша. Його призначення підлягає регуляторному погодженню НБУ.

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Теги: Приватбанк послуги Україна банк

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