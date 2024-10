Масштабний страйк працівників Boeing: компанія та профспілки дійшли згоди

Новий контракт передбачає підвищення зарплати на 35% протягом наступних років

Boeing Co. досягла попередньої угоди з лідерами Міжнародної асоціації машиністів і працівників аерокосмічної галузі (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), яка, можливо, покладе край страйку, що триває з 13 вересня. Про це пише The Wall Street Journal.

Нова пропозиція Boeing передбачає підвищення зарплат працівників на 35% упродовж чотирьох років.

Профспілка повідомила про одержану від Boeing пропозицію, заявивши, що вона «заслуговує на розгляд» членами профспілки. Машиністи, які страйкують на заводі-виробнику, мають проголосувати за новий контракт.

Голосування з цього питання відбудеться 23 жовтня. Страйк призупинив виробництво найбільш продаваних літаків 737 MAX і широкофюзеляжних 767 і 777, що чинить додатковий тиск на слабкі фінансові показники компанії. Страйк, який триває вже більше місяця, коштує Boeing близько $1 млрд на місяць.

Авіабудівний концерн повідомив про плани звільнити до 10% співробітників та погіршив прогноз фінпоказників, а також анонсував план залучення капіталу на $25 млрд.

Цього року Boeing переживає кризу, яка почалася в січні, коли в літаку 737 MAX у повітрі відірвалася дверна панель. З того часу пішов генеральний директор компанії, виробництво сповільнилося, оскільки регулюючі органи розслідують культуру безпеки, а у вересні 33 тисячі профспілкових працівників оголосили страйк.

Нагадаємо, рейтингове агентство S&P Global Ratings розглядає можливість зниження кредитного рейтингу американської авіабудівної корпорації Boeing, однієї з найбільших компаній США, до найнижчого, так званого «сміттєвого» рівня.