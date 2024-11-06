Тисячі працівників у Британії переходять на новий формат роботи

Влада Британії стверджує, що пілотний проєкт має «новаторський» потенціал для індустрії гостинності

Тисячу працівників у Великій Британії перевели на чотириденний робочий тиждень. Про це пише газета Guardian.

«Тисяча працівників у Великій Британії отримають додаткові вихідні без втрати зарплати в рамках першого офіційного експерименту кампанії за чотириденний тиждень за лейбористського уряду», – зазначається у статті.

Мета кампанії, як зазначають журналісти газети, полягає в тому, щоб подати результати експерименту лейбористському уряду влітку. Стверджується, що в експерименті візьмуть участь 17 підприємств, ще чотири приєднаються пізніше. Деякі компанії при цьому вирішили протестувати графік, за якого працівники отримують додатковий вихідний кожні два тижні.

Оглядачі газети наголошують, що переконати лейбористський уряд ввести чотириденку може виявитися складно, оскільки вона спочатку не входила до планів влади/

Однак підприємствам не потрібне схвалення уряду, щоб продовжити роботу, і модель скороченої роботи випробовується деякими галузями бізнесу. Джорджія Пірсон, менеджер з персоналу пивоварні Crate Brewery, яка подає крафтове пиво на березі Hackney's Lee Navigation, сказала, що випробування «здається дещо новаторським» для індустрії гостинності.

Ресторани, паби та бари, як правило, працюють із відносно низькою націнкою, а працівники мають мінімальну заробітну плату або близьку до неї. Тож власники сподіваються, що новий формат тижня покращить набір персоналу, і стане конкурентною перевагою для певних компаній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чотириденний робочий тиждень позитивно вплинув на ринок праці в Ісландії. Згідно з дослідженням The Autonomy Institute, після введення нових правил економіка в країні почала зростати швидшими темпами. У 2023 році зростання склало відразу 5 відсотків, тоді як, наприклад, у 2006-2015 роках середні темпи збільшення перебували на рівні 2% на рік.