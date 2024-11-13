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Вистачить на 2 місяці: вийшов смартфон із рекордним акумулятором

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Вистачить на 2 місяці: вийшов смартфон із рекордним акумулятором
Doogee представила смартфон з батареєю 22 000 мАг
фото: Doogee

Телефон отримав акумулятор ємністю 22 000 мАг

Китайська компанія Doogee, що спеціалізується на випуску захищених смартфонів, представила нову модель Doogee Max V Pro. Пристрій одночасно відповідає вимогам американського військового стандарту MIL-STD-810H і стандартам IP68 та IP69K. Про це пише NotebookCheck.

Також телефон отримав акумулятор ємністю 22 000 мАг, це як у чотирьох з половиною iPhone 16 Pro Max. Виробник обіцяє до двох місяців роботи в пасивному режимі та до двох діб у режимі безперервного перегляду відео. А ще через порт USB-C можна підзарядити інший девайс.

Зворотний бік автономності – розміри: товщина смартфона становить 26,3 мм (як три Айфони), а важить він 500 г. Камери смартфона включають 108-Мп основний сенсор з автофокусом, також доступна камера нічного бачення з роздільною здатністю 5 Мп.

В іншому смартфон не сильно виділяється з низки йому подібних. Doogee V Max Pro оснастили 6,58-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2408 х 1080 і частотою 120 Гц, чипом Dimensity 7050, 12 Гбайт оперативки і 512 Гбайт вбудованої пам'яті. В якості операційної системи використовується Android 14.

Коштує новинка 400 доларів (близько 17 000 грн). Телефон надійшов у продаж 11 листопада, пізніше він з'явиться і на AliExpress.

Нагадаємо, що Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

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Теги: телефон смартфон відео

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