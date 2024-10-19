«Приват24» не працюватиме одну ніч: у чому причина

Сервіси будуть на паузі до 07:00

У ніч проти 20 жовтня державний Приватбанк проводитиме регламентні роботи у застосунку «Приват24». Сервіси будуть на паузі до 07:00. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

«Друзі, в ніч на 20 жовтня 2024 року Приватбанк проводить планові регламентні роботи своїх систем та сервісів. Тож з 00:00 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку», – повідомили в пресслужбі.

За даними компанії, регламентні роботи необхідні, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій із платіжними картками.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте скористатися Приват24 чи мережею безготівкової оплати – радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт», – пояснили в банку.

Зауважимо, що востаннє регламентні роботи банком проводились в ніч на 22 вересня.

Раніше Нацбанк вперше оприлюднив інформацію про обсяги переказів бізнесу та населення.

Нагадаємо, за сім місяців 2024 року українські банки заробили майже 120 млрд грн. На Приватбанк припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ – аж у 13 разів.

Як повідомлялося, єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є.

До слова, міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становлять $38,9 млрд. У вересні вони знизилися на 8,1%.