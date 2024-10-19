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«Приват24» не працюватиме одну ніч: у чому причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Приват24» не працюватиме одну ніч: у чому причина
Востаннє регламентні роботи банком проводились в ніч на 22 вересня
фото з відкритих джерел

Сервіси будуть на паузі до 07:00

У ніч проти 20 жовтня державний Приватбанк проводитиме регламентні роботи у застосунку «Приват24». Сервіси будуть на паузі до 07:00. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

«Друзі, в ніч на 20 жовтня 2024 року Приватбанк проводить планові регламентні роботи своїх систем та сервісів. Тож з 00:00 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку», – повідомили в пресслужбі.

За даними компанії, регламентні роботи необхідні, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій із платіжними картками.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте скористатися Приват24 чи мережею безготівкової оплати – радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт», – пояснили в банку.

Зауважимо, що востаннє регламентні роботи банком проводились в ніч на 22 вересня.

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Нагадаємо, за сім місяців 2024 року українські банки заробили майже 120 млрд грн. На Приватбанк припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ – аж у 13 разів.

Як повідомлялося, єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є.

До слова, міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року за попередніми даними становлять $38,9 млрд. У вересні вони знизилися на 8,1%.

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Теги: Нацбанк населення криптовалюта Приватбанк гривня

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