У Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими

На місці загибелі чоловіка криміналісти знайшли п'ять гільз та чотири пістолети Макарова

У російському Владивостоці покінчив життя самогубством один із керівників військово-морського училища. Він п'ять разів вистрілив в себе, повідомляє Baza.

Загиблий – заступник начальника Тихоокеанського Вищого Військово-Морського Училища імені С.О. Макарова, начальник відділу технічного забезпечення Вадим Бойко.

Повідомляється, що вранці чоловік прийшов на роботу і зайшов до свого кабінету. Через деякий час звідти пролунали п'ять пострілів.

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Черговий, який почув стрілянину, прибіг на місце і побачив тіло Бойка – полковник був мертвий. Передсмертну записку чоловік не залишив. На місці його загибелі криміналісти знайшли п'ять гільз та чотири пістолети Макарова.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це було саме самогубство, не зважаючи на п'ять пострілів і п'ять гільз поруч з тілом. Бойко відповідав за роботу з мобілізованими.

Нагадаємо, в Москві помер директор з комунікацій дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павло Пчельников. Його тіло знайшли на балконі власної квартири. За попередньою інформацією правоохоронців, топ-менеджер звів рахунки із життям.

Раніше повідомлялося, що в Росії за загадкових обставин загинув топменеджер держкорпорації.

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