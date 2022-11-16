Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими

Наталія Антонюк
glavcom.ua
У Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими

На місці загибелі чоловіка криміналісти знайшли п'ять гільз та чотири пістолети Макарова

У російському Владивостоці покінчив життя самогубством один із керівників військово-морського училища. Він п'ять разів вистрілив в себе, повідомляє Baza.

Загиблий – заступник начальника Тихоокеанського Вищого Військово-Морського Училища імені С.О. Макарова, начальник відділу технічного забезпечення Вадим Бойко.

Повідомляється, що вранці чоловік прийшов на роботу і зайшов до свого кабінету. Через деякий час звідти пролунали п'ять пострілів.

Черговий, який почув стрілянину, прибіг на місце і побачив тіло Бойка – полковник був мертвий. Передсмертну записку чоловік не залишив. На місці його загибелі криміналісти знайшли п'ять гільз та чотири пістолети Макарова.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це було саме самогубство, не зважаючи на п'ять пострілів і п'ять гільз поруч з тілом. Бойко відповідав за роботу з мобілізованими.

Нагадаємо, в Москві помер директор з комунікацій дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павло Пчельников. Його тіло знайшли на балконі власної квартири. За попередньою інформацією правоохоронців, топ-менеджер звів рахунки із життям. 

Раніше повідомлялося, що в Росії за загадкових обставин загинув топменеджер держкорпорації.

 

 

Теги: полковник самогубство чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими
У Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими
Удар по Польщі: свіжі фото з місця падіння ракети
Удар по Польщі: свіжі фото з місця падіння ракети
Найбільші аеропорти РФ отримали попередження про загрозу терактів: подробиці
Найбільші аеропорти РФ отримали попередження про загрозу терактів: подробиці
Росія втекла з Херсона, щоб знищити НАТО. Пропагандисти вигадали нові фейки
Росія втекла з Херсона, щоб знищити НАТО. Пропагандисти вигадали нові фейки
Соратниця Тихановської пояснила, на чиєму боці білоруські артисти у війні з Україною
Соратниця Тихановської пояснила, на чиєму боці білоруські артисти у війні з Україною
У Орловській області вибухнула нафтобаза
У Орловській області вибухнула нафтобаза

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
195K
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
169K
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
134K
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
105K
Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу
77K
Саміт G20: Лавров утік із Балі

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту