Стала відома вартість евакуації українців та іноземців з Уханя



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Здійснити рейс дала згоду авіакомпанія SkyUp

На початку лютого Кабмін та Мінінфраструктури вжили заходів для виділення коштів

Рейс до китайського міста Ухань і назад для евакуації українців та іноземців коштував для України до 4,5 мільйона гривень.

Про це заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

«Вартість подібного роду чартеру становитиме до 4,5 мільйона гривень», — сказав він.

За словами Абрамовича, на початку лютого Кабмін та Мінінфраструктури вжили заходів для виділення цих коштів.

Здійснити рейс дала згоду авіакомпанія SkyUp.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушив до Харкова.

На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

Літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістили на ізольованій стоянці.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників.