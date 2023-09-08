Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах пролунав вибух

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Сумах пролунав вибух
Як зазначають місцеві мешканці в соціальних мережах, вибух у місті пролунав перед оголошенням повітряної тривоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У місті працює ППО

8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху. Про це повідомила Сумська ОВА. 

Військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО.

«У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою», – наголосили в ОВА.

Як зазначають місцеві мешканці в соціальних мережах, вибух у місті пролунав перед оголошенням повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 7 вересня, війська РФ влучили дроном-камікадзе по житловому кварталу міста Суми. Внаслідок атаки постраждалих та жертв немає. Один Shahed-136 вдалося знищити українським силам протиповітряної оборони.

Теги: системи ППО вибух Суми

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Запоріжжі та Хмельницькому пролунали вибухи
15 серпня, 05:13
Москву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю (відео)
Москву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю (відео)
18 серпня, 04:58
У Криму працювала ППО
Окупаційна влада Криму заявила про атаку на півострів
12 серпня, 05:22
В Одесі чути вибухи
Окупанти знову атакували Одесу ракетами, у місті працювала ППО
25 серпня, 04:48
Жителі російського Ростова у паніці через вибухи у місті (відео)
Жителі російського Ростова у паніці через вибухи у місті (відео)
21 серпня, 11:05
Вибух у Кривому Розі стався рано-вранці
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі прогримів вибух
22 серпня, 06:44
На Черкащині працює ППО
На Черкащині пролунали вибухи
27 серпня, 04:46
Захисники відбивають російські атаки на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині працює ППО
28 серпня, 04:30
Окупанти повідомляють про нібито «роботу авіації»
У Маріуполі лунають гучні вибухи: росіяни підняли авіацію
Вчора, 09:33

Події в Україні

Окупанти влучили в приватний сектор у Сумах
Окупанти влучили в приватний сектор у Сумах
Ракетна атака: у Запоріжжі прогриміла серія вибухів
Ракетна атака: у Запоріжжі прогриміла серія вибухів
Генерал розповів, чим Україна посилила ППО для відбиття російських атак взимку
Генерал розповів, чим Україна посилила ППО для відбиття російських атак взимку
У Сумах пролунав вибух
У Сумах пролунав вибух
ЗСУ проривають оборону росіян на гарячих напрямках фронту – ISW
ЗСУ проривають оборону росіян на гарячих напрямках фронту – ISW
Контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року – ISW
Контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
38K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
37K
У французьких виробників істерика через курятину з України
21K
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
21K
За кордоном стає все більше українських чоловіків: результати дослідження
13K
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту