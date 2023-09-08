У Сумах пролунав вибух

Як зазначають місцеві мешканці в соціальних мережах, вибух у місті пролунав перед оголошенням повітряної тривоги

У місті працює ППО

8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху. Про це повідомила Сумська ОВА.

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Військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО.

«У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою», – наголосили в ОВА.

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Як зазначають місцеві мешканці в соціальних мережах, вибух у місті пролунав перед оголошенням повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 7 вересня, війська РФ влучили дроном-камікадзе по житловому кварталу міста Суми. Внаслідок атаки постраждалих та жертв немає. Один Shahed-136 вдалося знищити українським силам протиповітряної оборони.