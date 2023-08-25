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Окупанти знову атакували Одесу ракетами, у місті працювала ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти знову атакували Одесу ракетами, у місті працювала ППО
В Одесі чути вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Одещині оголошувалася повітряна тривога через ворожі ракети

Уночі 25 серпня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Видання написало про вибухи о 4:03

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про ракетну небезпеку на Одещині.

За даними сил оборони півдня, в області працювали сили протиповітряної оборони. 

Зазначимо, що станом на момент публікації в Одеській області скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, що пізно ввечері 24 серпня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В Одесі працювали сили ППО.

Крім того, пізно ввечері 24 серпня вибух чули також і жителі Кропивницького, хоча повітряна тривога в цей час у регіоні не оголошувалася. 

До слова, завершилася 547-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав п'ять ракетних та 34 авіаційні удари, здійснив 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: вибух Одеса тривога

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