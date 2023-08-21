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Жителі російського Ростова у паніці через вибухи у місті (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жителі російського Ростова у паніці через вибухи у місті (відео)
фото ілюстративне

У місті прогриміло три вибухи

Сьогодні, 21 серпня, у російському Ростові-на-Дону прогриміла низка вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Місцеві мешканці заявляють, що вибухи чути у різних куточках міста. Також у мережі публікують відео, на якому чути звук вибуху. Наразі деталей щодо інциденту немає. 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що усі аеропорти Москви закрито через наліт дронів. Оголошено так званий режим «Ковер», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти.

Жителі російського Ростова у паніці через вибухи у місті (відео) фото 1

До відома, атаки дронів на Москву почастішали. Військове відомство РФ вранці 21 серпня заявило про те, що нібито збило безпілотники у Московській області.

Також російські ЗМІ пишуть, що московський аеропорт «Внуково» тимчасово не приймає та не відправляє рейси. Як повідомили у пресслужбі аеропорту, з метою безпеки з 6:25 частина рейсів була перенаправлена в інші авіагавані.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її.  Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Теги: росія вибух аеропорт відео

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