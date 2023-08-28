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На Дніпропетровщині працює ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Дніпропетровщині працює ППО
Захисники відбивають російські атаки на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У регіоні триває повітряна тривога 

Зранку 28 серпня ворог атакував Дніпропетровську область крилатими ракетами. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Дніпропетровська область – працює ППО!», – йдеться в повідомленні.

Крім того, військові закликали жителів Дніпропетровщини та Полтавщини перебувати в укриттях через загрозу повітряної атаки.

Зазначимо, що у Дніпропетровській області та більшості українських регіонів триває повітряна тривога через запуск ворожих крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря. Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

До слова, завершилася 550-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Учора вночі противник завдав чергового удару крилатими ракетами повітряного базування. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил ЗСУ знищено чотири крилаті ракети. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційні удари, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Дніпропетровщина тривога вибух

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