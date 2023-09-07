У Маріуполі лунають гучні вибухи: росіяни підняли авіацію

Після вибухів зафіксовано пожежу біля «Порт-Сіті»

Сьогодні зранку, 7 вересня, у Маріуполі та районі лунають гучні вибухи. Після чого розпочалася пожежа за ТЦ «Порт-Сіті», окупанти нібито підняли в небо авіацію. Про це повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш. Район. Гучно. Вибух. Доброго ранку», – розповів він.

За словами радника мера, після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу біля «Порт-Сіті» та в районі бетонного міні-заводу. Крім того, окупанти повідомляють про нібито «роботу авіації».

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«Після вибухів підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напряму в бік Запоріжжя», – додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що під Москвою неподалік аеродрому пролунав вибух. Нагадаємо,