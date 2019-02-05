У Тернопільській області школярі пограбували працівницю поштового відділення



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Малолітні злодії вкрали гаманець з грошовими коштами в сумі 2000 гривень та золотими виробами

До злочину причетні 18-річний житель Вільхівця та двоє його знайомих: дев’ятикласник та учениця восьмого класу, - поліція

У Тернопільській області двох школярів та 18-річного хлопця запідозрили у пограбуванні працівниці поштового відділення. Про це повідомляє відділ комунікації обласного управління поліції.

Так, до поліції звернулася працівниця поштового відділення.

«Жінка повідомила, що в ніч з 31 січня на 1 лютого до приміщення пошти, пошкодивши вхідні двері, проникла невідома особа і викрала її гаманець із грошовими коштами в сумі 2000 гривень та золотими виробами. Вартість втраченого потерпіла оцінила у понад 25 тисяч гривень», - розповіли у ГУНП.

З’ясувалося, до злочину причетні 18-річний житель Вільхівця та двоє його знайомих: дев’ятикласник та учениця восьмого класу - також жителі цього села, уточнили в поліції.

«За попередніми даними, ініціатором крадіжки був старший з компанії. Молоді люди, знаючи, що на пошті можуть зберігатися кошти, вирішили проникнути туди. Розраховували на чималий куш, та вдалося знайти лише гаманець працівниці з двома тисячами гривень та ювелірними прикрасами», - йдеться в повідомленні.

Крадії розділили гроші одразу, а наступного дня почали спродувати золоті прикраси. Першим до ювелірної крамниці в сусідньому селищі Мельниця-Подільська частину вкраденого поніс 18-річний юнак.

«Хлопець придумав історію про те, як на вулиці знайшов золоту прикрасу і, порадившись з матір’ю, вирішив здати її на лом. Виручив молодик тисячу гривень», - зазначили у поліції.

До тієї ж крамниці понесла золоту каблучку і сережки його 14-річна спільниця.

«Дівчина прийшла з краденим до тієї ж крамниці, щоправда, вже під кінець робочого дня. Просила за все чотири тисячі гривень, викликаючи у продавця співчуття історію про те, що мати - за кордоном, а єдина рідна людина - бабуся - зламала ногу, тож потрібно негайно везти в лікарню на операцію. Вартість лому продавець оцінила у 3200, проте на руки школярка отримала на тисячу менше, так як в касі більше не було готівки. За рештою мала прийти наступного дня», - прокоментували у ГУНП.

У третього співучасника злочину золоті вироби вилучили поліцейські. Зловмисники витратили майже всі гроші.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікували частиною 3 статті 185 ККУ - крадіжка, поєднана з проникненням в приміщення.

«18-річному молодику також інкриміновано втягнення у злочинну діяльність неповнолітніх. Триває досудове розслідування», - додали в поліції.

Нагадаємо, на платформі залізничного вокзалу у Києві скоїли розбійний напад на чоловіка. За скоєння цього злочину затримали неповнолітнього.