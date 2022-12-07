Верховний суд Франції: РФ повинна виплатити Ощадбанку $1,1 млрд

РФ також платитиме відсотки, доки не компенсує всю суму боргу за кримські активи Ощадбанку

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,1 млрд з РФ на користь державного Ощадбанку (Київ) за втрату банком активів унаслідок анексії Криму. Про це у Facebook, повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

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«Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду м. Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку $1,1 млрд плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту ухвалення рішення до часу фактичної компенсації (близько $100 тис. щодня)», – чиновниця.

За її словами, обсяг позовної заяви Ощадбанку проти Росії з усіма додатками становить понад 30 тис. аркушів.

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Нагадаємо, Апеляційний суд Парижа 30 березня 2021 року підтримав позицію Міністерства юстиції РФ про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на $1,3 млрд. «Зокрема, РФ вдалося довести, що так звані інвестиції, а саме кримське відділення Ощадбанку, були створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, у зв'язку з чим вони не підпадають під дію угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій», - стверджував Мін'юст РФ.

Ощадбанк у жовтні 2021 року подав до касаційного суду Франції заяву про апеляційне спростування рішення Апеляційного суду Парижа про відсутність в арбітражу юрисдикції у справі стосовно відшкодування українському банку $1,3 млрд збитків від тимчасової окупації Криму.