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Із російського полону повернулись 40 захисників острова Зміїний

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Із російського полону повернулись 40 захисників острова Зміїний
Під час зустрічі присутні обговорили питання, що виникли у родичів, зокрема щодо принципу проведення обмінів і формування списків різних категорій військовополонених
фото: Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець: «Повернення кожного – це клопітка та колосальна праця, яка вимагає терпіння і великого напруження всіх сил»

Україна повернула з російського полону 40 захисників острова Зміїний. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі.

«Спільно з колегами з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, керівництвом Державної прикордонної служби України, представниками командування Військово-морських сил Збройних сил України та керівником Національного інформаційного бюро провели зустріч з родинами оборонців острова Зміїний», – ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі присутні обговорили питання, що виникли у родичів, зокрема щодо принципу проведення обмінів і формування списків різних категорій військовополонених. Також родини цікавилися участю міжнародних організацій у процесі обмінів. «Окремо ми порушили питання тиску російської сторони на родини полонених. Маємо розуміти, що країна-агресор підступна, тому варто не піддаватися на їхні провокації», – зауважив омбудсмен.

«Наразі серед захисників острова Зміїний вдома вже 40 українців. Повернення кожного – це клопітка та колосальна праця, яка вимагає терпіння і великого напруження всіх сил. Ми постійно підтримуємо зв’язок з рідними та робимо все можливе, щоб українці знову були на своїй землі. Для нас цінне життя кожного», – зазначив Лубінець та подякував родинам за розуміння та готовність допомагати.

Як раніше повідомлялося, 3 квітня, Україна повернула з російського полону ще 12 громадян. Серед них 10 військових та 2 цивільних.

Теги: обмін полоненими праця Україна українці

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