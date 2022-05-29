У Ялті чоловік заспівав пісню про любов до Києва на фоні фото Путіна (відео)

Поруч з чоловіком сиділа жінка, яка грала відому мелодію на синтезаторі

На одній із вулиць тимчасово анексованої рашистами Ялти чоловік старшого віку заспівав пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook політолог Денис Рибачок.

Поруч із чоловік сидить жінка, ймовірного його дружина, та грає відому мелодію на синтезаторі.

Додамо, що роблять це все люди на фоні портрета президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві відзначають День міста. Воно стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років. Через війну масштабні святкування у місті не планувалися, але деякі заходи таки відбуваються.

Сьогодні також День Сєвєродонецька, але мешканці міста «відзначають» його у підвалах.

Додамо, що український Крим Росія тимчасово анексувала у 2014 році.