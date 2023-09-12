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У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: Повітряні сили нагадали про балістику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: Повітряні сили нагадали про балістику
фото ілюстративне

Юрій Ігнат «Що сталося насправді можна буде сказати після того, як побачимо уламки ракети, які прилетіли»

Сьогодні, 12 вересня,  у Запоріжжі увечері пролунали вибухи. У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей вибуху.

В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що у Запоріжжі чули вибухи. Він нагадав, що українців попередили про застосування балістичного озброєння.

«Що сталося насправді можна буде сказати після того, як побачимо уламки ракети, які прилетіли. Очевидно, що це було щось з балістики - можливо Іскандер або Іскандер-К, можливо С-300. Зараз важко щось сказати. Важливо дочекатися інформацію з місця події» - повідомив військовий.

При цьому Ігнат вказав, що сьогодні активно працює російська авіація, зокрема страждає Сумська область від некерованих ракет.  

Триває 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Запоріжжя Юрій Ігнат уламки ракет озброєння

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