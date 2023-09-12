У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: Повітряні сили нагадали про балістику

Юрій Ігнат «Що сталося насправді можна буде сказати після того, як побачимо уламки ракети, які прилетіли»

Сьогодні, 12 вересня, у Запоріжжі увечері пролунали вибухи. У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

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Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей вибуху.

В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що у Запоріжжі чули вибухи. Він нагадав, що українців попередили про застосування балістичного озброєння.

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«Що сталося насправді можна буде сказати після того, як побачимо уламки ракети, які прилетіли. Очевидно, що це було щось з балістики - можливо Іскандер або Іскандер-К, можливо С-300. Зараз важко щось сказати. Важливо дочекатися інформацію з місця події» - повідомив військовий.

При цьому Ігнат вказав, що сьогодні активно працює російська авіація, зокрема страждає Сумська область від некерованих ракет.

Триває 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.