Росіяни атакували Запоріжжя дронами: влада повідомила про наслідки

Попередньо, внаслідок атаки є збиті ворожі безпілотники

Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками, у місті є пошкодження. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Працювали підрозділи Сил оборони. Попередньо, внаслідок атаки є збиті ворожі БПЛА», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив Малашко, уражень зазнав один із об'єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Києві та низці областей на Півдні у суботу, 27 січня, оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати о 19:59. У Харкові та Полтаві було чутно звуки вибухів.

Як повідомлялося, ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО.

Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється.

Триває 703-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Також протягом доби ворог завдав 1 ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.