Для гасіння пожежі буде залучено авіацію МНС Росії

На півночі Москви спалахнув дах шестиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Площа пожежі наразі збільшилася до 4 тис. кв. метрів. Як пише пропагандистське видання ТАСС, для гасіння пожежі буде залучено авіацію МНС Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співрозмовник видання уточнив, що пожежі надано підвищений ранг складності – № 3.

За повідомленнями Telegram-каналу Mash, гасити пожежу на вулиці Черняховського у Москві вилетіли два вертольоти К-32. Вогонь поширився по всій площі покрівлі будинку і перекинувся на сусідній.

Повідомляється, що з будинку евакуювали понад 400 людей.

Нагадаємо, 8 лютого, в Пермському краю стався вибух газопроводу. В результаті спалахнув вантажний потяг. Інцидент стався в селищі Куєда. Спершу там горіли три цистерни, проте згодом пожежа перекинулася на житлові будинки слища.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше в Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси. Пропагандисти повідомили, що вибух стався під час планових випробувань ракетних двигунів.

Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул і, можливо, пов'язаний із випробуваннями ракетних двигунів. Річ у тім, що поруч із полігоном знаходиться Воткінський завод, який випускає продукцію військового та цивільного призначення.