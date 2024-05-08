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РФ запустила по Львівщині 12 ракет, пошкоджений обʼєкт енергетичної інфраструктури

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Окупанти атакували Львівську область аеробалістичними ракетами «Кинджал»

Росія вночі 8 травня вдарила ракетами по Львівській області. Були атаковані об'єкти енергетики у двох районах. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, близько 5:00 окупанти вдарили крилатими ракетами по об'єкту генерації енергії у Червоноградському районі. Там спалахнула пожежа, було два осередки загоряння. На місці влучання працюють пожежники, залучили спецтехніку.

Як зазначив голова Львівської ОВА, загрози для людей, які живуть поблизу, немає.

Також внаслідок атаки був пошкоджений обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Крім того, під час повітряної тривоги, яку оголосили о 06:27 через зліт МіГ-31К, окупанти атакували Львівську область аеробалістичними ракетами «Кинджал». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

Козицький додав, що станом на 8:20 у Львівській області жертв та постраждалих через нічну атаку немає. Усі системи життєзабезпечення працюють у звичайному режимі.

Згодом голова ОВА зазначив, що за попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили.

Нагадаємо, на Київщині зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах області.

Як повідомлялося, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

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Теги: Львівщина обстріл

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