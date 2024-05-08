Ворог вдарив по семи регіонах України, серед постраждалих дитина – голова МВС

Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків

У ніч на 8 травня Росія завдала масованої атаки на сім регіонів України, в результаті якої було поранено троє людей, у тому числі дитину. Об'єктами нападу стала енергетична інфраструктура, житлові будинки, громадський транспорт та автомобілі. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Як зазначив Клименко, постраждало троє людей – на Київщині та Кіровоградщині, серед яких одна дитина. Наразі над ліквідацією наслідків атак працюють рятувальники.

«Ворог атакував сім регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини», – написав Клименко.

За його словами, над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.

Клименко розповів, що задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

«У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин», – додав голова МВС.