Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина

Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі

Відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, які відмовилися від госпіталізації

В Одесі у суботу, 20 квітня, вдень уже вдруге пролунав потужний вибух. Над містом здійнявся стовп диму. Про це повідомили Повітряні Сили Збройних сил України.

Росіяни поцілили по приватному сектору.

«Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати», – зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, які відмовилися від госпіталізації.

Водночас постраждалу трирічну дитину було ушпиталено, їй медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, 20 квітня о 06:44 в Одесі пролунав вибух. Через хвилину в області було оголошено повітряну тривогу.