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Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина
Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі
фото: Олег Кіпер/Telegram

Відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, які відмовилися від госпіталізації

В Одесі у суботу, 20 квітня, вдень уже вдруге пролунав потужний вибух. Над містом здійнявся стовп диму. Про це повідомили Повітряні Сили Збройних сил України.

Росіяни поцілили по приватному сектору.

Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина фото 1

«Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати», – зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина фото 2

За словами Кіпера, відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, які відмовилися від госпіталізації.

Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина фото 3

Водночас постраждалу трирічну дитину було ушпиталено, їй медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина фото 4

Нагадаємо, 20 квітня о 06:44 в Одесі пролунав вибух. Через хвилину в області було оголошено повітряну тривогу. 

 

 

Теги: вибух рятувальники жінка населення ворог

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