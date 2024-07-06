У ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених

У комплект будуть входити майка, шорти, штани, футболка та реглан

Кілька моделей українських виробників перебувають на етапі доопрацювання і будуть тестуватися в практичних умовах

У Збройних Силах України з'явиться адаптивний одяг для поранених. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Комплект адаптивного одягу буде надаватися пораненим військовослужбовцям та дозволить швидко перевдягнути воїна в зручний одяг на стабілізаційному пункті чи у госпіталі.

Основною вимогою для адаптивного одягу стали зручність для пораненого, технологічність та зносостійкість. У комплект будуть входити майка, шорти, штани, футболка та реглан.

Весь одяг має розстібатися по боковим швам на яких будуть спеціальні текстильні застібки, які не повинні торкатися шкіри хворого та викликати подразнення. Ці та інші технологічні особливості передбачені для того, щоб комплект одягу був зручним навіть для малорухливих поранених.

фото: Міноборони України

Розмірна сітка костюмів передбачена у п'яти розмірах та матиме три зрости. У Міноборони наголошують, що одяг буде зручним як для чоловіків, так і для жінок.

Наразі кілька моделей українських виробників перебувають на етапі доопрацювання і будуть тестуватися в практичних умовах у ході військово-дослідних випробувань.

Нагадаємо, міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземної компанії на користь Міністерства оборони України майже 180 млн грн за несвоєчасне та неналежної якості постачання одягу для ЗСУ.