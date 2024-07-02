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Неякісний одяг для ЗСУ: Міноборони виграло міжнародний арбітраж на майже 180 млн грн

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Неякісний одяг для ЗСУ: Міноборони виграло міжнародний арбітраж на майже 180 млн грн
Міноборони відсудило майже 180 млн в іноземної компанії за неякісну форму
фото з відкритих джерел

Іноземний постачальник одягу для ЗСУ надав товар неналежної якості та зі значними затримками

Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземної компанії на користь Міністерства оборони України майже 180 млн грн за несвоєчасне та неналежної якості постачання одягу для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, вчасно оплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

У звʼязку з цим, українське оборонне відомство звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій.

У результаті міжнародний арбітраж задовольнив позови Міноборони. Відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки та доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов'язаний сплатити річні відсотки Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником, у якого замовили екіпірування для українських захисників.

Як повідомлялося, в січні правоохоронці повідомили про підозру директору приватного підприємства в Києві, який поставив Збройним силам України неякісний одяг на 25 млн грн.

До слова, у серпні 2023 року розгорівся ще один скандал через одяг для ЗСУ. Експертиза у кримінальному провадженні ще у квітні 2023 року показала, що закуплені Міністерством оборони куртки й штани не відповідають технічним умовам і не можуть використовуватися за призначенням.

Теги: Міноборони ЗСУ

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Неякісний одяг для ЗСУ: Міноборони виграло міжнародний арбітраж на майже 180 млн грн
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