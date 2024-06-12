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Плетенчук йде з посади речника Сил оборони Півдня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Плетенчук йде з посади речника Сил оборони Півдня
За 45 діб на посаді речника Сил оборони Півдня Плетенчук провів 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок
фото: Facebook / Плетенчук Дмитро

Плетенчук подякував вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід

Голова Центру стратегічних комунікацій і речник Сили оборони Півдня Дмитро Плетенчук залишив посаду і повернувся до виконання обов’язків речника військово-морських сил ЗСУ. Про це він написав у Facebook.

«Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або «зрадоньки», – поінформував Плетенчук.

Ексголова Центру запевнив, що «свій функціонал в якості кризового менеджера він виконав» і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС Збройних сил України.

Плетенчук подякував вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід.

За його словами, за 45 діб на посаді речника Сил оборони Півдня він провів 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміну політики взаємодії та діалогу.

До слова, у квітні Плетенчук замінив Гуменюк на посаді начальника пресцентру Сил оборони півдня. 19 квітня Наталію Гуменюк звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. 

Нагадаємо, що напередодні низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. Вони вимагають від військового керівництва замінити Наталю Гуменюк «на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями».

Теги: ЗСУ

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