Плетенчук йде з посади речника Сил оборони Півдня

За 45 діб на посаді речника Сил оборони Півдня Плетенчук провів 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок

Плетенчук подякував вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід

Голова Центру стратегічних комунікацій і речник Сили оборони Півдня Дмитро Плетенчук залишив посаду і повернувся до виконання обов’язків речника військово-морських сил ЗСУ. Про це він написав у Facebook.

«Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони Півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або «зрадоньки», – поінформував Плетенчук.

Ексголова Центру запевнив, що «свій функціонал в якості кризового менеджера він виконав» і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС Збройних сил України.

Плетенчук подякував вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід.

За його словами, за 45 діб на посаді речника Сил оборони Півдня він провів 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміну політики взаємодії та діалогу.

До слова, у квітні Плетенчук замінив Гуменюк на посаді начальника пресцентру Сил оборони півдня. 19 квітня Наталію Гуменюк звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що напередодні низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. Вони вимагають від військового керівництва замінити Наталю Гуменюк «на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями».