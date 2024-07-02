Як згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+»: інструкція

Щоб згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+», необхідно виконати кілька простих кроків

Після вступу закону про мобілізацію 18 травня усі військовозобов’язані повинні оновити свої дані протягом двох місяців

Міністерство оборони України оприлюднило покрокову інструкцію, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+». Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Згідно з інструкцією, потрібно:

Зайти до додатку «Резерв+» та оновити інформацію.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+» інфографіка Міністерства оборони України

Отримати документ з QR-кодом.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+» інфографіка Міністерства оборони України

Натиснути три крапки біля документа.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+» інфографіка Міністерства оборони України

Вибрати «завантажити PDF».

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+» інфографіка Міністерства оборони України

Зберегти файл.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+» інфографіка Міністерства оборони України

Роздрукувати та показувати всюди, де він необхідний.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+» інфографіка Міністерства оборони України

Нагадаємо, після вступу закону про мобілізацію 18 травня усі військовозобов’язані повинні оновити свої дані протягом двох місяців.

Оновити дані можна зробити в ТЦК, ЦНАПі або через додаток «Резерв+». З 18 червня у додатку з'явилися QR-коди, які можна пред'являти представникам ТЦК на блок-постах та на вулиці. Співробітники ТЦК мають свою базу «Оберіг», у якій є дані про кожного військовозобов’язаного і без додатку «Резерв+».

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

До слова, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.