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Як згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+»: інструкція

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Як згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+»: інструкція
Щоб згенерувати військовий квиток у додатку «Резерв+», необхідно виконати кілька простих кроків
фото з відкритих джерел

Після вступу закону про мобілізацію 18 травня усі військовозобов’язані повинні оновити свої дані протягом двох місяців

Міністерство оборони України оприлюднило покрокову інструкцію, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+».  Про це  повідомляє прес-служба Міноборони.

Згідно з інструкцією, потрібно:

Зайти до додатку «Резерв+» та оновити інформацію.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
інфографіка Міністерства оборони України

Отримати документ з QR-кодом.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
інфографіка Міністерства оборони України

Натиснути три крапки біля документа.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
інфографіка Міністерства оборони України

Вибрати «завантажити PDF».

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
інфографіка Міністерства оборони України

Зберегти файл.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
інфографіка Міністерства оборони України

Роздрукувати та показувати всюди, де він необхідний.

Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
Покрокова інструкція, як згенерувати військовий квиток в додатку «Резерв+»
інфографіка Міністерства оборони України

Нагадаємо, після вступу закону про мобілізацію 18 травня усі військовозобов’язані повинні оновити свої дані протягом двох місяців. 

Оновити дані можна зробити в ТЦК, ЦНАПі або через додаток «Резерв+». З 18 червня у додатку з'явилися QR-коди, які можна пред'являти представникам ТЦК на блок-постах та на вулиці. Співробітники ТЦК мають свою базу «Оберіг», у якій є дані про кожного військовозобов’язаного і без додатку «Резерв+».

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

До слова, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.

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Теги: Міноборони квиток мобілізація бронювання від мобілізації

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