Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Південь» повідомив, яке значення має встановлення прапора України у селі Кринки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Південь» повідомив, яке значення має встановлення прапора України у селі Кринки
Українські воїни продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра
фото: Facebook/Генштаб

Росіяни намагаються переконати населення в окупації, що їх покинули

Встановлення українського прапора у селі Кринки, яке знаходиться на лівому березі Херсонської області, важливе як для бійців ЗСУ, так і для мирного населення. Про це заявила спікерка Сил оборони «Півдня» України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Встановлення українського прапора в Кринках – це жест у відповідь на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда», – зазначила Гуменюк.

За словами речниці, росіяни намагаються переконати населення в окупації, що їх покинули, а українських захисників вибито з позицій. Але всі побачили, що на лівому березі Херсонської області є український прапор та бійці Сил оборони.

При цьому ті штурми, які росіяни провели минулої доби, були для них безрезультатними та плачевними.

Гуменюк наголосила, що українські воїни продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра та працюють над його розширенням.

«Встановлення прапора у Кринках потрібно було нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити. А також мирному населенню лівого берега, щоб вони відчували, що Україна поряд», – пояснила речник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, увечері проєкт DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор нашої країни у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Як повідомлялося, українські військові ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту. ЗСУ ведуть зіткнення з невеликими російськими диверсійно-розвідувальними групами поблизу Авдіївки.

До слова, триває 714-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Теги: війна прапор України Херсонщина ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень
Окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку – Генштаб
5 лютого, 07:50
На розгляд переходить лише твердження про те, що Росія безпідставно звинуватила Україні у неіснуючому геноциді
Суд ООН частково став на сторону України у позові проти РФ щодо геноциду
2 лютого, 17:39
Найбільш потрібні фахівці зараз – це піхота
Генерал розповів, які фахівці в армії зараз найзатребуваніші
28 сiчня, 19:32
Не існує сто відсотково «обов'язкових» для виконання міжнародних договорів
Що не так з міжнародними безпековими домовленостями
20 сiчня, 17:41
«Християнська любов до ворогів не суперечить також застосуванню до них сили – заради захисту правди, присікання зла»
Чи має право християнин на гнів та ненависть
19 сiчня, 22:11
На думку військового, психоделіки можуть запобігти розвитку депресії у бійців на передовій, а також підготовити їх до можливої смерті
The Economist: лікування військових наркотиками – шанс для України
18 сiчня, 12:16
Найбільше ворожих атак відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
17 сiчня, 07:17
За словами речниці, минулої доби на лівобережжі Херсонської області було зафіксовано три ворожі штурми
На одному з напрямків окупанти різко зменшили кількість штурмів
12 сiчня, 14:54
Симчишин повідомив, що відбулося влучання по одному із обʼєктів інфраструктури
У Хмельницькому двоє загиблих внаслідок ракетної атаки
8 сiчня, 11:40

Події в Україні

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
Ворог атакував Миколаїв дронами, у місті є влучання
Ворог атакував Миколаїв дронами, у місті є влучання
Прикордонники на березі річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії
Прикордонники на березі річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії
Масований удар по Україні, Рада ухвалила посилення мобілізації. Головне за 7 лютого
Масований удар по Україні, Рада ухвалила посилення мобілізації. Головне за 7 лютого
Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб
«Південь» повідомив, яке значення має встановлення прапора України у селі Кринки
«Південь» повідомив, яке значення має встановлення прапора України у селі Кринки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua