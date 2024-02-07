«Південь» повідомив, яке значення має встановлення прапора України у селі Кринки

Росіяни намагаються переконати населення в окупації, що їх покинули

Встановлення українського прапора у селі Кринки, яке знаходиться на лівому березі Херсонської області, важливе як для бійців ЗСУ, так і для мирного населення. Про це заявила спікерка Сил оборони «Півдня» України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«Встановлення українського прапора в Кринках – це жест у відповідь на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда», – зазначила Гуменюк.

За словами речниці, росіяни намагаються переконати населення в окупації, що їх покинули, а українських захисників вибито з позицій. Але всі побачили, що на лівому березі Херсонської області є український прапор та бійці Сил оборони.

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При цьому ті штурми, які росіяни провели минулої доби, були для них безрезультатними та плачевними.

Гуменюк наголосила, що українські воїни продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра та працюють над його розширенням.

«Встановлення прапора у Кринках потрібно було нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити. А також мирному населенню лівого берега, щоб вони відчували, що Україна поряд», – пояснила речник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, вчора, 6 лютого, увечері проєкт DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор нашої країни у Кринках на лівому березі Херсонської області.

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Як повідомлялося, українські військові ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту. ЗСУ ведуть зіткнення з невеликими російськими диверсійно-розвідувальними групами поблизу Авдіївки.

До слова, триває 714-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.