Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)

Внаслідок удару поранень зазнали троє людей

У п’ятницю, 17 червня, військові ворожої армії завдали удару по місту Первомайський на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали три особи. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Окупанти здійснили ракетний удар по місцевому комунальному підприємству близько 10:10. Снаряд влучив у двоповерхову будівлю та пункт охорони перед в'їздом на територію об’єкта. Пошкоджено вікна, стелю, стіни будівлі.

На момент обстрілу на підприємстві знаходились працівники, внаслідок вибуху зазнали травм жінка та два чоловіки. Постраждалі доставлені до лікарні. Жінка перебуває в контактному стані, чоловіки знаходяться в операційному відділені лікарні, за їх життя борються медики.

На місці події працювали слідчі, експерти, рятувальники та працівники прокуратури. Зібрано усі необхідні речові докази вчинення росіянами воєнного злочину проти мирних мешканців Харківщини.