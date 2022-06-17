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  4. Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)
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    Події в Україні

    Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)

    Снаряд влучив у двоповерхову будівлю комунального підприємства - Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)
    Снаряд влучив у двоповерхову будівлю комунального підприємства
    фото: Нацполіція

    Внаслідок удару поранень зазнали троє людей

    У п’ятницю, 17 червня, військові ворожої армії завдали удару по місту Первомайський на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали три особи. Про це повідомляє поліція Харківської області.

    Окупанти здійснили ракетний удар по місцевому комунальному підприємству близько 10:10. Снаряд влучив у двоповерхову будівлю та пункт охорони перед в'їздом на територію об’єкта. Пошкоджено вікна, стелю, стіни будівлі.

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    Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)
    Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)
    Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)
    Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)
    Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)
    фото: Нацполіція

    На момент обстрілу на підприємстві знаходились працівники, внаслідок вибуху зазнали травм жінка та два чоловіки. Постраждалі доставлені до лікарні. Жінка перебуває в контактному стані, чоловіки знаходяться в операційному відділені лікарні, за їх життя борються медики.

    На місці події працювали слідчі, експерти, рятувальники та працівники прокуратури. Зібрано усі необхідні речові докази вчинення росіянами воєнного злочину проти мирних мешканців Харківщини.

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    Теги: Національна поліція України росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Харківщині: ракета влучила в підприємство (фото)