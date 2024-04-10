Удар по Костянтинівці: рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та дитини (фото, відео)
Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені
Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Костянтинівці Донецької області 9 квітня зросла до трьох. Про це повідомляє пресслужба МВС України.
«Рятувальники деблокували тіла двох загиблих людей – 43- річної жінки та 12-річної дитини). Учора рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка», – йдеться у повідомленні.
Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені.
Як повідомлялося, 9 квітня зранку російські загарбники обстріляли Костянтинівку Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє поранено. Донедавна під завалами під'їзду одного з будинків шукали жінку з дитиною.
Коментарі — 0