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Удар по Костянтинівці: рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та дитини (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Костянтинівці: рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та дитини (фото, відео)
9 квітня зранку російські загарбники обстріляли Костянтинівку Донецької області
фото: пресслужба МВС

Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені

Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Костянтинівці Донецької області 9 квітня зросла до трьох. Про це повідомляє пресслужба  МВС України.

«Рятувальники деблокували тіла двох загиблих людей – 43- річної жінки та 12-річної дитини). Учора рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Удар по Костянтинівці: рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та дитини (фото, відео) фото 1

Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені.

Удар по Костянтинівці: рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та дитини (фото, відео) фото 2

Як повідомлялося, 9 квітня зранку російські загарбники обстріляли Костянтинівку Донецької області. Одна людина загинула, ще двоє поранено. Донедавна під завалами під'їзду одного з будинків шукали жінку з дитиною.

Теги: війна Донеччина смерть

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