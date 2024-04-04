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Конгресвумен українського походження відмовилася підтримати фінансування України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Конгресвумен українського походження відмовилася підтримати фінансування України
За словами конгресвумен, вона розуміє важливість війни, однак хоче чіткішої позиції і стратегії від адміністрації Джо Байдена
фото з відкритих джерел

Вікторія Спартц у Сенаті США є єдиною уродженкою України

Українка за етнічним походженням, конгресвумен від Республіканської партії США Вікторія Спартц заявила про те, що не голосуватиме за сенатський пакет допомоги для України. Запропонований Сенатом пакет передбачає фінансову допомогу у розмірі $60 млрд. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Журналісти підкреслюють, що Спартц у Сенаті США є єдиною уродженкою України й при цьому, вона скептично ставиться до збільшення допомоги власній батьківщині.

«Вікторія Спартц дуже особисто розповідає про жахи, свідками яких стали її друзі та родина в Україні після того, як Росія вторглася на її батьківщину понад два роки тому. Її 95-річна бабуся померла через кілька місяців після того, як у її квартиру прилетіла бомба. Але коли справа доходить до того, що США планують надіслати багатомільярдну допомогу в Україну, Спартц налаштована скептично. Республіканка з Індіани заявила, що не підтримує нещодавно ухвалений Сенатом пакет, який включає $60 млрд на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню», – пише видання.

Журналісти з WSJ зазначають, що опозиція Спартц до двопартійного законопроєкту є яскравим прикладом розбіжностей серед республіканців у Конгресі щодо подальшої допомоги Україні на тлі опозиції з боку багатьох виборців Республіканської партії. У низці інтерв’ю Спартц заявляла, що хоче від президента Байдена чіткої стратегії щодо участі США у війні й більш пильного контролю за тим, як витрачається допомога. Вона також хоче, щоб будь-яка допомога, яка надсилається Україні, пропонувалася у вигляді кредиту, і щоб адміністрація приділяла більше уваги питанням, які знаходяться ближче до дому.

«Я розумію важливість цієї битви й наслідки, якщо Росія переможе, але я також не дуже наївна. Якщо у нас не буде належного нагляду, ми не досягнемо наших цілей», – сказала Спартц.

Разом з тим, представники демократів, пише американське видання, зазначають – спершу вони сподівалися, що Спартц зможе відігравати більш активну роль у спробах зміцнити підтримку республіканців у питанні допомоги Україні.

«Було відчуття, що вона буде однією з тих республіканців, які дійсно готові піти на все, щоб допомогти Україні. На жаль, ми не бачили, щоб вона використовувала свої особисті знання про країну та її політику для ефективного згуртування республіканців», – зазначила конгресвумен від демократів Сара Джейкобс, яка відвідувала Україну разом зі Спартц буквально за кілька тижнів до вторгнення Росії.

За словами журналістів видання, вплив Спартц у Конгресі вельми обмежений через відсутність близьких союзників, а також її непередбачувану поведінку.

«Один колега-республіканець сказав, що її аргументи під час конференцій Республіканської партії буває настільки складно зрозуміти, що люди часто виходять, коли вона виступає», – пише видання.

Нагадаємо, конгресвумен вже не вперше дивує українців. Раніше Вікторія Спартц проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США.

Також Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликами президента Володимира Зеленського звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією».

Читайте також: Єрмак завдає удару у відповідь? Newsweek опублікував скандальну статтю про конгресменку Спартц
Теги: США Сенат США війна фінансування Вікторія Спартц

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