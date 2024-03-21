Надання боєприпасів та ППО. Сирський зустрівся з главою Військового комітету НАТО

Сирський поінформував Бауера про ситуацію на полі бою

Головком та адмірал НАТО обговорили головні потреби Сил оборони України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Однією з тем стали головні потреби українських захисників. Про це йдеться в дописі головкома.

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Також Сирський поінформував Бауера про ситуацію на полі бою.

«Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети – боєприпаси та протиповітряна оборона», – додав генерал.

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Сирський зазначив, що подякував колегам з НАТО за всебічну та послідовну підтримку України.

Після зустрічі учасники вшанували біля Стіни пам'яті воїнів, які загинули за Україну.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, до Києва з візитом прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. Він виступив на Київському безпековому форумі.

Як заявив адмірал НАТО, війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО.

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До слова, Бауер переконаний, що наразі нічого не вказує на те, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю.

Зазначимо, триває 757-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.