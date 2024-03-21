Головна Країна Політика
search button user button menu button

Надання боєприпасів та ППО. Сирський зустрівся з главою Військового комітету НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Надання боєприпасів та ППО. Сирський зустрівся з главою Військового комітету НАТО
Сирський поінформував Бауера про ситуацію на полі бою
фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головком та адмірал НАТО обговорили головні потреби Сил оборони України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Однією з тем стали головні потреби українських захисників. Про це йдеться в дописі головкома.

Також Сирський поінформував Бауера про ситуацію на полі бою.

«Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети – боєприпаси та протиповітряна оборона», – додав генерал.

Сирський зазначив, що подякував колегам з НАТО за всебічну та послідовну підтримку України.

Після зустрічі учасники вшанували біля Стіни пам'яті воїнів, які загинули за Україну.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, до Києва з візитом прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. Він виступив на Київському безпековому форумі.

Як заявив адмірал НАТО, війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО.

До слова, Бауер переконаний, що наразі нічого не вказує на те, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю.

Зазначимо, триває 757-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: війна Олександр Сирський НАТО боєприпаси системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час пресконференції за підсумками «виборів», диктатор пообіцяв, що Росія зробить усе для забезпечення «захисту» тимчасово окупованої України
Як «перемога» Путіна на «виборах» вплине на війну в Україні: аналіз ISW
19 березня, 07:47
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
18 березня, 19:33
Тривога в області тривала понад дві години
Ворог атакував Київщину дронами, працювала ППО: деталі ворожої атаки
18 березня, 09:14
Якщо не буде проблем, то боєприпаси прибудуть в Україну за декілька тижнів
Президент Чехії назвав терміни передачі Україні 800 тис. боєприпасів
11 березня, 01:50
Французи не хочуть бачити своїх солдатів в Україні
Відправка солдатів до України? Французи відреагували на пропозицію Макрона
1 березня, 10:40
15 січня 2024 року подружжя Арістових офіційно розлучилося після 13 років у шлюбі
«У політиці у всіх є коханки». Ексдружина впливового «слуги народу» зробила гучні зізнання
28 лютого, 13:35
Лінія окупації Абхазії
«Безпека» по-російськи. Як Москва посилює контроль за окупованими грузинськими територіями геополітика
28 лютого, 10:00
Буданов закликав українців вірити фактам
Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
25 лютого, 15:36
Зеленський детально поінформував сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони
Зеленський зустрівся з делегацією Сенату Конгресу США
23 лютого, 19:19

Політика

Надання боєприпасів та ППО. Сирський зустрівся з главою Військового комітету НАТО
Надання боєприпасів та ППО. Сирський зустрівся з главою Військового комітету НАТО
В уряді засіли агенти Кремля? Ексголова НАЗК гостро відреагував на закриття реєстру «спонсорів війни»
В уряді засіли агенти Кремля? Ексголова НАЗК гостро відреагував на закриття реєстру «спонсорів війни»
Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради
Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради
До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни
Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
24K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
11K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
9666
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
7439
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
6182
Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені

Новини

Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Сьогодні, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Сьогодні, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Сьогодні, 14:41
У Мінекономіки відхрестилися від урядового проєкту про бронювання за 35 тис. зарплати
Сьогодні, 14:27
«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
Сьогодні, 14:13
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua