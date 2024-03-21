Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння

Анна Фотиґа доєдналася до форуму через відеозв'язок

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Європа повинна надати Україні все необхідне озброєння для перемоги. Про це заявила депутат Європейського парламенту (Польща), міністр закордонних справ Польщі у 2006-07 роках Анна Фотиґа під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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Вона також закликала розвивати хаб західної підтримки, що надається Україні, поблизу кордону, зокрема в Польщі.

Крім того, Анна Фотиґа нагадала про помірковану позицію деяких країн щодо підтримки України по початку повномасштабного вторгнення.

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«Колективний Захід припустився помилки, оцінюючи загрозу Росії», – сказала вона.

«Я б не хотіла, щоб безпека моїх внуків була віддана на відкуп тих, хто так прорахувався», – додала депутат Європарламенту.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».