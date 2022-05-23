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    Події в Україні

    Удар по Малину: стали відомі масштаби руйнувань і кількість жертв

    Ворожа ракета впала поблизу&nbsp;залізничного вокзалу в Малині - Удар по Малину: стали відомі масштаби руйнувань і кількість жертв
    Ворожа ракета впала поблизу залізничного вокзалу в Малині
    фото ілюстративне

    У результаті ворожого удару загинув працівник «Укрзалізниці»

    У результаті ракетного удару по Малину Житомирської області 22 травня пошкоджено інфраструктурний об’єкт «Укрзалізниці», близько 150 житлових будинків, одна людина загинула четверо зазнали поранень. Про це повідомив міський голова Малина Олександр Ситайло.

    «Російською Федерацією вкотре було завдано ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури Укрзалізниці, близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, низка магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, ми маємо одного загиблого – працівник «Укрзалізниці»... Також є четверо поранених: троє працівників «Укрзалізниці» та один житель Малина», – розповів мер.

    На місці удару працюють рятувальники та медики, а також слідчо-оперативні групи. Пожежі було ліквідовано в неділю близько 19-ї години.

    Фахівці відновлюють електропостачання у мікрорайоні міста, який зазнав ракетного удару.


    Як повідомлялося, 22 травня у Житомирській області пролунали вибухи. За попередніми даними, в результаті ракетного удару російських військ по Малину загинула, щонайменше, одна людина.

    У ніч на 23 травня в Коростені Житомирської області пролунали вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Україна Житомирщина окупація #stoprussia
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    Удар по Малину: стали відомі масштаби руйнувань і кількість жертв