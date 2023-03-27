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Удар по Слов'янську: п’ятеро поранених у важкому стані, двоє загиблих (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Слов'янську: п’ятеро поранених у важкому стані, двоє загиблих (фото)
Російські війська атакували Донеччину чотирма ракетами С-300
фото: пресслужба поліцї

Поліція документує наслідки ракетного обстрілу Слов’янська

Кількість поранених внаслідок удару Росії по Слов'янську Донецької області зросла до 34, а число загиблих – до двох. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Наразі поліція документує наслідки ракетного обстрілу Слов’янська.

«Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих, з них – двоє  загинули. П’ятеро поранених – у вкрай важкому стані. Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхових і сім приватних будинків, 10 автомобілів», – йдеться у повідомленні..

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Російські війська атакували Донеччину чотирма ракетами С-300. «На місцях влучань у Слов’янську та Дружківці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики поліції, всі екстрені служби. Рятувальна операція триває. Кількість постраждалих зростає. Наразі поліцейські збирають докази воєнних злочинів РФ і допомагають пораненим. Інформація про поранених і руйнування уточнюється», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, ворог завдав ударів близько 10:30. Дві ракети поцілили по центру Слов’янська. Ще дві ракети окупанти випустили по Дружківці. Повністю зруйновано дитячий будинок, пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило.

Теги: війна будинок поліція парамедики Слов’янськ окупанти ворог

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