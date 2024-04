Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через Україну

Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot. Про це повідомляють євродепутати, присутні на засіданні, пише «Європейська правда».

Євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Євроради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти додаткові сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім. Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками.

Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

«Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!» – написав Верхофстадт.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct