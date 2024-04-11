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Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через Україну
Рішення підтримали про призупинення про фінансування Ради ЄС 515 євродепутатів
фото з відкритих джерел

Європарламентарі відмовилися підтримати фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot

Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot. Про це повідомляють євродепутати, присутні на засіданні, пише «Європейська правда».

Євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Євроради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти додаткові сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім. Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками.

Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

«Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!» – написав Верхофстадт.

Як зазначив євродепутат, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс, Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot. 

До слова, чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot.

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Теги: Європейський союз Європарламент депутат фінансування системи ППО

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