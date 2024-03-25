Аналітики розповіли, що дасть окупантам захоплення Часового Яру

Захоплення Часового Яру ще більше закріпило б південно-західний фланг окупантів на ділянці Бахмут-Соледар

За прогнозами аналітиків, російські війська не візьмуть Часів Яр швидко, якщо взагалі зможуть його взяти

Якщо окупанти зможуть захопити Часів Яр на Донеччині, то це дасть їм обмежені, однак суттєві переваги на цій ділянці фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що російські війська наближаються до околиць Часового Яру Донецької області, але навряд чи будуть загрожувати населеному пункту оточенням або захопленням у найближчі місяці.

За даними ISW, українські сили створили значні укріплення у формі кільця в районі Часового Яру, і російські війська, ймовірно, намагатимуться прорватися в цьому районі

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Аналітики вказують, що захоплення Часового Яру та прилеглих територій ще більше закріпило б південно-західний фланг окупантів на ділянці Бахмут-Соледар.

У такому випадку, українським військовим доведеться відійти, а також розгортати артилерію ближче до передової, щоб перекрити логістику росіян на дорозі Соледар-Бахмут-Горлівка.

Часів Яр також відкриє російським військам шляхи просування до Костянтинівки ‒ міської агломерації в Донецькій області, яку Росія вже давно розглядає як одну з головних оперативних цілей в Україні. Наступ через Часів Яр забезпечує більш безпосередній шлях до цього міста, ніж можливі шляхи наступу з півдня вздовж траси Н-20 з боку Авдіївки або з південного заходу з району Торецька.

Навесні 2022 року російські війська спробували і не змогли провести широке оперативне оточення українських сил у Донецькій області, яке мало на меті захопити український опорний пункт Слов'янськ.

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У звіті зазначається, що російське командування має намір повторити спробу широкомасштабного маневру у 2025 році або пізніше, і просування на захід від Часів Яру створить додаткові умови для цієї можливої більш масштабної наступальної операції.

«Захоплення Часів Яру буде більш важливим з оперативної точки зору, ніж Авдіївки, але ISW не прогнозує, що російські війська швидко візьмуть цей населений пункт, якщо вони взагалі зможуть його взяти», ‒ зазначили аналітики.

Нагадаємо, найближчою тактичною метою російської біля Бахмута є місто Часів Яр. Однак повномасштабний наступ малоймовірний. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.