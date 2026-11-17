Угорський залізничний перевізник MÁV на два дні скоротив маршрут поїздів Будапешт – Мукачево через російську атаку на одне з підприємств Закарпаття. Замість Мукачева кінцевою станцією для двох пар поїздів угорського формування тимчасово стане Чоп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

За інформацією українського перевізника, обмеження стосуються двох пар поїздів MÁV, які курсують європейською колією між Будапештом та Мукачевом. Рішення ухвалили з міркувань безпеки після російського удару 17 листопада.

Водночас в «Укрзалізниці» наголосили, що російські війська не атакували залізничну інфраструктуру. Колії та працівники залізниці внаслідок удару не постраждали.

Для пасажирів, які прямують до Мукачева, організують пересадки на приміські поїзди широкої колії зі станції Чоп. Таке саме сполучення забезпечать у зворотному напрямку.

При цьому нічний поїзд Будапешт – Мукачево – Київ, який формує «Укрзалізниця», продовжить курсувати за звичним маршрутом без змін.

Українська та угорська сторони вже ведуть переговори щодо відновлення руху поїздів MÁV безпосередньо до Мукачева найближчими днями. До ухвалення відповідного рішення пасажирам забезпечуватимуть пересадкове сполучення через Чоп.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про модернізацію прикордонно-митного контролю на вокзалі Чопа. Для пасажирів міжнародних поїздів підготували другу залу, щоб прискорити проходження процедур під час подорожей до Угорщини, Словаччини, Чехії та Австрії.

Також «Главком» писав про затримки міжнародних поїздів з Угорщини та Словаччини. У липні 2025 року через негоду перевізники організовували альтернативне перевезення пасажирів до кордону та пересадки на українські рейси в Чопі.

Крім того, «Главком» повідомляв про значні затримки поїздів після російської атаки у вересні 2026 року. Тоді через наслідки обстрілів окремі пасажирські рейси запізнювалися майже на 19 годин.