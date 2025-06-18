Ухвалено законопроєкт про множинне громадянство, завершено пошукові роботи у Києві. Головне за 18 червня

Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство

Пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва завершилася, Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ, Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство. «Главком» склав добірку новин 18 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство

Парламент прийняв в цілому законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Законопроєкт підтримали 243 народні обранці. Зазначається, що всі правки було враховано як у редакції парламентського комітету.

Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства. Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського. А право на український паспорт, відповідно до законопроєкту, отримають іноземні громадяни.

Згідно з положеннями законопроєкту, громадянин України зможе легально мати друге громадянство лише у разі, якщо країна, громадянство якої він отримав, входить до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів. Для цього до закону буде внесено нову статтю 5-1, яка визначатиме підстави та порядок визнання випадків множинного громадянства (або підданства).

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, документ передбачає допуск множинного громадянства у разі:

набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Правоохоронці викрили найбільше підпільне виробництво стероїдів

Правоохоронці припинили діяльність наймасштабнішого в Україні нелегального виробництва анаболічних стероїдів. Їх розповсюджували під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, група діяла на території кількох областей України, зокрема Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей. Її учасники налагодили повний цикл незаконного виготовлення та розповсюдження підроблених лікарських засобів. Виробництвом займалися у несертифікованих приміщеннях в одному з регіонів. Для цього використовували кустарне обладнання та сировину невідомого походження.

Правоохоронці провели близько 60 обшуків фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

«Підозрювані виготовляли різноманітні медичні препарати. Серед них – гормональні анаболічні стероїди, зокрема тестостерон пропіонат, який часто приймають спортсмени для збільшення м’язової маси. Ззовні лікарські засоби мали вигляд оригінальної продукції – з фабричним пакуванням, маркуванням, голограмами та інструкціями. Однак більшість є вигаданими препаратами, що не зареєстровані ні в Україні, ні в жодній іншій країні», – йдеться в заяві.

Продукцію продавали через месенджери та вебсайти. Під час документування діяльності міжрегіонального угруповання правоохоронці провели близько 60 обшуків. Вилучили обладнання, сировину, велику кількість готової продукції – 20 тис. упаковок понад 30-ти різних найменувань медпрепаратів, майже 5 кг таблеток розсипом, 1850 флаконів і 1245 упаковок ампул із анаболічними препаратами. Також було вилучено готівки на 20 млн грн.

Організатор та чотири учасники організованої злочинної групи отримали підозри за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України). Наразі усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Призначені судові експертизи щодо хімічного складу інших препаратів, у тому числі на наявність сильнодіючих або отруйних речовин. Встановлюються інші учасники організованої злочинної групи та їх роль.

Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ

Уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з «тіньовим флотом» Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Офісу міністра закордонних справ Австралії.

Зазначається, що це перший випадок, коли Австралія запровадила санкції проти «тіньового флоту».

«Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій і продовження своєї незаконної та аморальної війни проти України. Діючи за допомогою обманних методів, включаючи зміну прапорів, відключення систем відстеження та неадекватне страхування, «тіньовий флот» уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що потрапили під санкції. Ці санкції підкріплюють послідовну позицію Австралії щодо забезпечення того, щоб РФ та ті, хто сприяв її незаконному вторгненню в Україну, понесли відповідальність», – йдеться у заяві.

Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну: «Ми продовжуватимемо вживати скоординованих і рішучих заходів для захисту суверенітету і територіальної цілісності України та підриву здатності Росії фінансувати свою агресію. Австралія вкотре закликає Росію негайно припинити цю війну і вивести свої війська з української території. Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України».

Колаборанта Грицая застрелено в окупованому Бердянську

Сьогодні, 18 червня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Розвідка нагадує, що Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії «Соціалістична Україна». Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації – був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

«Причетний до воєнних злочинів – тероризував населення окупованого міста, видавав росіянам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська», – зазначає ГУР.

Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 1 квітня 2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).

«ГУР МО України нагадує – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – йдеться у заяві.

Завершено пошуково-рятувальну операцію в Солом’янському районі Києва

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

Станом на зараз продовжується розбір конструкцій.

«На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва.



Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи.



Продовжується розбір конструкцій. pic.twitter.com/9ij2X8u3hj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 18, 2025

Клименко розповів, що рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар. До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

Рятувальники врятували з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. Вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна.