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Україна будує власну «лінію Суровікіна» – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна будує власну «лінію Суровікіна» – The Telegraph
Лінія оборони України складається з трирівневої системи траншей
фото: The Telegraph

Найбільш потужна лінія оборони – навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю

Україна розпочала будівництво власної так званої лінії Суровікіна. Це масштабна оборонна лінія, яка, за задумом, повинна зупинити російське вторгнення. Про це пише видання The Telegraph.

За даними видання, вона складається з трирівневої системи траншей, танкових пасток, опорних пунктів і масованого замінування. Таке укріплення проходить неподалік Авдіївки, Лимана і Купʼянська.

Найбільш потужна лінія оборони – навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю.

Головна перевага цієї системи захисту в тому, що вона дозволяє не лише утримувати зайняті позиції, але й просуватись вперед нашим захисникам. Тому лінія фронту буде гнучкою.

«Метою України на 2024 рік, зважаючи на все, є поповнення своїх постраждалих у боях сил і відновлення наступальної бойової могутності напередодні наступного року», – ідеться у статті.

Водночас, пишуть журналісти, ці укріплення нагадають «лінію Суровікіна» – трирівневу систему траншей, танкових пасток, опорних пунктів та мінування великих ділянок.

Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень зазначає, що «російські укріплення в Україні є наймасштабнішими оборонними спорудами в Європі від часів Другої світової війни».

Росіяни почали будувати їх у жовтні 2022 року після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській та Херсонській областях.

Раніше Буданов відповів, чого очікує на фронті у 2024 році. Зокрема, успіх України буде більшим, аніж досягнення ворогів.

Нагадаємо, що, за словами Буданова, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли

Теги: будівництво замінування втрати наступ

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