Україна додала до списку спонсорів війни китайську техкомпанію

Компанія є виробником навігаційних модулів із підтримкою російської системи «Глонасс»

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) додало китайську компанію Comnav Technology Ltd у список міжнародних спонсорів війни. Про це йдеться на сайті НАЗК.

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Зазначається, що Comnav Technology постачала до РФ навігаційне та радіолокаційне обладнання. З 24 лютого до 30 грудня 2022 року компанія здійснила 73 постачання на територію РФ на загальну суму $2,1 млн.

Компанія, серед іншого, є виробником навігаційних модулів із підтримкою російської системи «Глонасс». Такі модулі можуть застосовуватись у російських та іранських дронах, а також у ракетних системах.

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Таким чином, російські БПЛА, а також іранські БПЛА «Шахед», як і пуски ракет по території України, потребують зв'язку із системою «Глонасс» для здійснення ракетного терору та війни проти України. А використання системи «Глоннас» у російській бойовій техніці практично повністю залежить від модулів іноземного виробництва.

Загалом у списку міжнародних спонсорів війни НАЗК фігурує 14 компаній із восьми країн, включно з LeroyMarlen, Bonduelle та Procter & Gamble. Також до списку включено близько 30 фізосіб. В основному це керівники компаній зі списку спонсорів війни.

У НАЗК заявляють, що аналітична діяльність агентства заснована на напрацюваннях міжнародної робочої групи щодо санкцій проти РФ.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську корпорацію Procter&Gamble (P&G) у список міжнародних спонсорів війни.