Перші жителі Олешків виписуються з лікарень та їдуть до рідних

Людям продовжують надавати медичну, соціальну та психологічну допомогу

Перші жителі Олешків, яких вдалося вивезти завдяки гуманітарній місії, уже завершили лікування та вирушили до своїх родичів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує «Главком».

Він уточнив, що виписалися саме ті люди, які мають рідних або знайомих на підконтрольній Україні території.

Водночас для тих, хто не має можливості проживати з рідними, підібрали варіанти тимчасового житла.

«Уже наступного тижня ми будемо допомагати людям дістатися тих регіонів України, у які вони бажають, а також розселитися. Опрацьовуються питання догляду за маломобільними людьми та їхнього подальшого проживання», – написав омбудсмен.

За його словами, людям продовжують надавати медичну, соціальну та психологічну допомогу. Працівники Центру надання адміністративних послуг та Пенсійного фонду оформлюють довідки ВПО та допомогу на проживання для тих, хто ще не встиг цього зробити.

Нагадаємо, 5 листопада перша леді США Меланія Трамп провела в Білому домі зустріч із представниками України та Росії, присвячену гуманітарній операції в Олешках Херсонської області. Українську сторону представляли Дмитро Лубінець та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Від Росії були присутні спецпредставник очільника Кремля Кирило Дмитрієв та уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Під час зустрічі Меланія Трамп заявила, що особисто брала участь у підготовці гуманітарної операції в Олешках та сприяла досягненню домовленостей про тимчасове припинення вогню. Крім того, перша леді США передала через представників делегацій особисті листи президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну.