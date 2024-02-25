Росія розповсюджує у соцмережах списки полонених, яких Україна нібито не хоче забирати

Тривають перемовини, щоби якнайшвидше звільнити всіх українців, які потрапили до російської неволі й перебувають там у надзвичайно важких умовах

«Ми маємо значний обмінний фонд і готові до обміну «всіх на всіх». Проте ворог не зацікавлений у тому, щоби повернути своїх військовослужбовців додому», – Координаційний штаб

Росія розпочала в соцмережах чергову дезінформаційну кампанію – розповсюджує списки полонених, які Україна нібито не бажає забирати. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у Телеграмі.

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«У соцмережах з'явився черговий вкид: списки українських полонених, яких Україна начебто не бажає забирати. Це імена та прізвища реальних людей, які перебувають у російському полоні. Проте російська сторона не пропонувала ці списки для обміну», – йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі наголошують, що продовжують перемовини, щоби якнайшвидше звільнити всіх українців, які потрапили до російської неволі й перебувають там у надзвичайно важких умовах.

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«Ми маємо значний обмінний фонд і готові до обміну «всіх на всіх». Проте ворог не зацікавлений у тому, щоби повернути своїх військовослужбовців додому. Він продовжує намагання використовувати сім'ї українців, чиї рідні потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти, цивільних заручників як важіль для впливу на українську суспільство», – підкреслили у Координаційному штабі.

Переговори тривають, нові обміни готуються. Проте для того, аби всі українці змогли повернутися з полону, українське суспільство має залишатися об'єднаним, не довіряти ворогу та його провокаціям.

Раніше повідомлялося, що шахраї вигадали новий спосіб наживатися на родинах полонених. Зловмисники зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. Лубінець закликає громадян бути обережними та не вірити будь-яким проханням на тему обміну чи визволення полонених, особливо, якщо там ідеться про гроші.

Нагадаємо, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ.

Крім того, окупанти розстріляли українських полонених біля Роботиного (відео).