У Харківській області на міні підірвалися двоє чоловіків

За словами Олега Синєгубова, мінна небезпека в Харківській області залишається високою

Сьогодні, 25 лютого, біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району на міні підірвалися двоє чоловіків. Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

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«Близько 16 години біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обоє – мешканці с. Слатине», – йдеться в повідомленні.

За словами Олега Синєгубова, мінна небезпека в Харківській області залишається високою.

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«Вкотре наголошуємо: якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі. Телефонуйте за номером 101 або 102. Також попередьте оточуючих та дочекайтеся приїзду хоча б однієї з оперативних груп», – зазначає голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив, що наразі 174 тис. кв км української території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися.