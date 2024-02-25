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У Харківській області на міні підірвалися двоє чоловіків

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Харківській області на міні підірвалися двоє чоловіків
фото ілюстративне

За словами Олега Синєгубова, мінна небезпека в Харківській області залишається високою

Сьогодні, 25 лютого, біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району на міні підірвалися двоє чоловіків. Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 16 години біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обоє – мешканці с. Слатине», – йдеться в повідомленні.

За словами Олега Синєгубова, мінна небезпека в Харківській області залишається високою.

«Вкотре наголошуємо: якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі. Телефонуйте за номером 101 або 102. Також попередьте оточуючих та дочекайтеся приїзду хоча б однієї з оперативних груп», – зазначає голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив, що наразі 174 тис. кв км української території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. 

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Теги: Харків війна українці Харківщина Україна міни

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